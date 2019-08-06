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Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение

Новости
    06.08.2019, 18:35
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/dzhanbadmaev Фото: instagram.com/dzhanbadmaev
Фото: instagram.com/dzhanbadmaev

Российский актер Джан Бадмаев был задержан после того, как напал на прохожего на станции столичного метро Театральная. При этом, как уточняет РЕН ТВ, звезда отечественных телесериалов был вооружен ножом.

Фото: kinopoisk.ru
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По данным телеканала, Бадмаев отпраздновал 5 августа свой день рождения, выпил. И отправился домой. В процессе напав в подземке на прохожего.

Сообщается, что пьяный актер "сумел повредить незнакомцу кожаную куртку, после чего его скрутили сотрудники безопасности метро". Доставившие Бадмаева в отделение полиции. Где в отношении актера составили протокол - о хулиганстве.

Как стало известно каналу, протрезвев, артист покаялся перед правоохранителями и своей жертвой, принеся пострадавшему извинения.

Джангар "Джан" Бадмаев родился в 1990 году. В 2014-м окончил РАТИ-ГИТИС. Служит в "Театре.doc".

Сниматься начал в 2010-м. На счету актера роли в фильмах и сериалах "Орда", "Интерны". "Кухня" (пророк Ким), "Ёлки 3", "След", "Света с того света", "Мертвое озеро", других - всего более тридцати проектов.

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