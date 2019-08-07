Английский клуб предложил за Чалова 23 миллиона фунтов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов привлек внимание лондонского "Кристал Пэллас". По информации SkySports, английский клуб предложил за россиянина 23 миллиона фунтов.

Ранее "орлы" намеревались заплатить за Чалова 14 миллионов. Но ЦСКА отказался рассматривать такой вариант. В любом случае, у "Кристал Пэлас" осталось чуть меньше суток, чтобы приобрести Федора, поскольку трансферное окно в Англии закрывается уже завтра.

Помимо "Кристал Пэлас", СМИ приписывали интерес к Чалову со стороны еще нескольких европейских команд. В частности - "Лацио", "Севильи", "Монако", "Арсенала" и "Ливерпуля".

Напомним, что в январе этого года Федор продлил контракт с ЦСКА до конца сезона 2021/22.