Новости

В Чечне проверят видео со стреляющим из автомата мальчиком 14:50
Под Хабаровском возвели дамбу для защиты от паводка 14:45
Корабли Балфлота отразили "вражеский" авианалет 14:44
Житель Северодвинска избил школьника, сбившего малыша на велосипеде 14:44
"Кресты" проверят на предмет рукоприкладства к арестованным 14:43
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе 14:43
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков 14:35
В детских лагерях Зауралья нашли многочисленные нарушения 14:33
Биатлонист Йоханнес Бе станет отцом 14:27
В Крыму продали дачу, на которой любил отдыхать Брежнев 14:26
В Подмосковье загорелась крупная промзона 14:25
В Мексике украли памятные монеты на 2,5 миллиона долларов 14:25
ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму 14:25
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом бассейне и водоеме 14:18
Челябинские активисты очистили от мусора популярные тропы Таганая 14:14
Стали известны места обитания клещей в Москве 14:11
Дилеры Lada будут продавать китайские автомобили 14:04
Совет ГД 19 августа может обсудить вмешательство в выборы 13:57
Расшифрован текст майя о "тотальной" древней войне 13:52
В Германии жителей предупредили о массовом отключении электричества 13:48
Водителям напомнили о запрете на выезд за границу из-за штрафов 13:35
Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей 13:35
Жителя Кубани арестовали за попытку убить экс-жену и дочь 13:28
На Урале осуждены организаторы незаконного канала миграции 13:27
Квентин Тарантино назвал свой любимый советский фильм 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 14:27
Рубрика: Спорт

Биатлонист Йоханнес Бе станет отцом

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Petr David Josek Фото: AP Photo/Petr David Josek
Фото: AP Photo/Petr David Josek

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе на своей странице в Instagram поделился с болельщиками радостной новостью. Зимой он станет отцом.

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

26-летний олимпийский чемпион женился на Хедде Дэли в конце июня прошлого года. А нынешним летом пара узнала о том, что скоро в их жизни появится ребенок.

"Мы ждем ребенка! Мы так счастливы и благодарны! Не можем дождаться января!" - так прокомментировал Бе фотографию беременной жены.

В прошлом сезоне Бе завоевал Кубок мира, одержав 16 побед в личных гонках.

Спорт Биатлон
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей