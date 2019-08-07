Биатлонист Йоханнес Бе станет отцом

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе на своей странице в Instagram поделился с болельщиками радостной новостью. Зимой он станет отцом.

26-летний олимпийский чемпион женился на Хедде Дэли в конце июня прошлого года. А нынешним летом пара узнала о том, что скоро в их жизни появится ребенок.

"Мы ждем ребенка! Мы так счастливы и благодарны! Не можем дождаться января!" - так прокомментировал Бе фотографию беременной жены.

В прошлом сезоне Бе завоевал Кубок мира, одержав 16 побед в личных гонках.