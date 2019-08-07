Что это за игра - "Почта Амура"? Иногда ее путают с "Флиртом цветов": в обеих играх обмениваются карточками, только в одном случае на них изображены цветы и штампованные фразы амурного содержания, а в другом - карточки-"секретки" заполняются играющими самостоятельно и тексты по смыслу возможны любые
Трагические события 1 сентября 1911 г. в Киевском оперном театре, имевшие столь серьезные для всей России последствия, общеизвестны. "Родина" неоднократно обращалась к малоизвестным обстоятельствам этой трагедии, в том числе и недавно, однако документ, обнаруженный в Госархиве , заставляет еще раз внимательно присмотреться к случившемуся
6 мая 1903 года 124 гардемарина Морского кадетского корпуса были произведены в чин мичмана. Вскоре по экзамену мичманами стали еще несколько юнкеров флота. В итоге офицерский состав Российского Императорского флота вырос на 130 человек. Большинство из них ждала трагическая судьба