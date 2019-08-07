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7 августа 2019 г. 19:15
Общество
Текст: Артем Локалов

Было - стало

Как сейчас выглядят здания, построенные по проектам Федора Шехтеля
Сегодня - 160 лет со дня рождения великого архитектора.
Темы дня:
#Россия
#Москва
#XX век
Игры Родины: "По залу мчится почтальон, последней почтой нагружен"
16.07.2019 Научная библиотека

По залу мчится почтальон, последней почтой нагружен

Что это за игра - "Почта Амура"? Иногда ее путают с "Флиртом цветов": в обеих играх обмениваются карточками, только в одном случае на них изображены цветы и штампованные фразы амурного содержания, а в другом - карточки-"секретки" заполняются играющими самостоятельно и тексты по смыслу возможны любые

Находка из архива: Столыпин заказал собственную смерть?!
11.07.2019 Научная библиотека

Столыпин заказал собственную смерть?!

Трагические события 1 сентября 1911 г. в Киевском оперном театре, имевшие столь серьезные для всей России последствия, общеизвестны. "Родина" неоднократно обращалась к малоизвестным обстоятельствам этой трагедии, в том числе и недавно, однако документ, обнаруженный в Госархиве , заставляет еще раз внимательно присмотреться к случившемуся

Предвоенный выпуск Морского кадетского корпуса смотрит на нас сквозь годы
28.06.2019 Cудьбы

Гардемарины, вперед!

6 мая 1903 года 124 гардемарина Морского кадетского корпуса были произведены в чин мичмана. Вскоре по экзамену мичманами стали еще несколько юнкеров флота. В итоге офицерский состав Российского Императорского флота вырос на 130 человек. Большинство из них ждала трагическая судьба