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Квентин Тарантино назвал свой любимый советский фильм

Новости
    07.08.2019, 13:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Во время пресс-конференции в Москве, где Квентин Тарантино представляет свою новую, девятую "номерную" картину "Однажды… в Голливуде", режиссер назвал свой любимый советский фильм.
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Которым оказалась советская фантастическая приключенческая лента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского "Человек-амфибия".

"В начале 70-х по телевизору довольно часто крутили "Человека-амфибию" - в дублированной версии. Я не знал, что это русский фильм, но он мне очень нравился", - рассказал Тарантино, отвечая на вопрос, к какому русскому произведению литературы или кино он бы теоретически мог бы сделать отсылку в каком-нибудь своем фильме.

"Человек-амфибия", премьерованный под Новый год в 1961-м - экранизация одноименного романа Александра Беляева. 3 января 1962-го лента вышла на широкие экраны, став лидером советского кинопроката по итогам года: фильм, содержащий в том числе эротические кадры с Анастасией Вертинской, посмотрели 65 миллионов зрителей.

При этом критики на первых порах обвиняли "Амфибию" в "третьесортности", обзывая "Тарзаном с жабрами", но после, когда картину посмотрели уже более ста миллионов человек, приутихли.

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