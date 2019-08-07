На участке "синей" ветки остановили поезда из-за инцидента с пассажиром

На участке Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено движение поездов после остановки из-за падения пассажира. Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Поезда не ходили от станции "Партизанская" до "Щелковской", которая является конечной. Между ними находятся еще две станции - "Измайловская" и "Первомайская".

"Требуется время, чтобы войти в график", - сообщили в метро.