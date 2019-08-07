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07.08.2019 08:56

Новый премьер Греции решил перекроить государственную машину

Текст: Денис Кабанов (Афины)
Придя к власти, новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис одним из первых же правительственным законопроектов решил изменить систему госуправления в стране.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Закон под рабочим названием "служебное государство" обсуждался в парламенте целых два дня и по уже сложившейся у греческих депутатов традиции глубокой ночью со вторника на среду был принят большинством законодателей.

Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости
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В чем же суть самого законопроекта?

Главной задачей нового акта, по задумке правительства, является восстановление доверия граждан к государственным институтам. Жители страны, по утверждению авторов, теперь будут обслуживаться прозрачно и без бюрократических проволочек. Также закон подразумевает значительное снижение зависимости персонала министерств от партийной принадлежности.

В частности, в министерствах будет сокращено количество генеральных секретарей - фактически третьих в иерархии ведомств лиц после министров и их заместителей. Вместо 93 их останется 58, что сократит расходы государства до 1,8 миллиона евро в год. Кроме того, при смене власти новое правительство будет не вправе увольнять их и назначать на освободившиеся места своих ставленников, а кандидаты в секретари не должны быть членами какой-либо политической партии в течении пяти лет до момента назначения. При этом именно на данных служащих будет полностью возложена кадровая и бюджетная политика того или иного министерства. Административные акты ведомств теперь будут подписываться не министром, а уполномоченными директорами департаментов, что сократит время на их издание.

Фото: Денис Кабанов/ РГ
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Совет министров больше не будет утверждать принятые министерствами подзаконные акты, но при этом он обязан регулярно собираться и разрабатывать оперативные планы для всех ведомств. Ход работы правительства будет контролироваться аппаратом премьер-министра. Для этого будет разработана электронная система "Вместе", чей функционал частично сможет заменить имеющийся на данный момент официальный документооборот между министерствами и сократит задержки в работе кабинета. Также все существующие на сегодня контрольные структуры для борьбы с коррупцией в государственных и частных организациях будут сведены в единый "Национальный орган по прозрачности".

"Настало время получить динамичный способ управления, которого заслуживают наша страна и наше современное государство, - написал о законопроекте на своей странице в Facebook Мицотакис. - Это и есть "служебное государство".

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