Новости

Якутск затянуло дымом от лесных пожаров 09:37
Водителей без ОСАГО начали вычислять в Москве с помощью камер 09:30
Росстат выяснил основные причины незанятости россиян 09:29
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции 09:29
Эксперты назвали самую путешествующую нацию 09:24
ВЦИОМ обнаружил снижение числа россиян с кредитами 09:15
Красноярский заповедник "Столбы" снова открыли для посетителей 09:07
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов 09:05
Видео: Двойня зубрят родилась в Минском зоопарке 09:00
УАЗ создал автомобиль для борьбы с лесными пожарами 08:55
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка 08:45
Ученые назвали бесполезным распространенный метод выявления рака 08:41
Порошенко ночью вернулся на Украину 08:40
Определился соперник Магомедшарипова в UFC 08:27
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области 08:23
В Приморье возбуждено уголовное дело после смерти студента-медика 08:21
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на Сахалине 08:15
Павлюченкова и Александрова выиграли на крупном турнире WTA в Торонто 07:46
Глава селекционной службы "Спартака" покинул клуб 07:33
Ученые назвали главную опасность жира на животе 07:21
ВДНХ закрасят художники-граффити 07:10
Больше 300 дач под Хабаровском оказались в зоне подтопления 06:45
Умерла бывшая популярная глава МИД Индии Сушма Сварадж 06:27
В столичном регионе потеплеет до +21 градуса 06:20
В Мексике неизвестные ограбили магазин Монетного двора на 50 млн песо 06:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 08:27
Рубрика: Спорт

Определился соперник Магомедшарипова в UFC

Текст: Максим Домчев

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в следующем поединке встретится с американцем Кэлвином Каттаром.

Как сообщает ESPN,поединок состоится 18 октября на турнире в Бостоне. Об этом сообщил глава организации Дана Уайт.

Боец ММА Олейник избежал разрыва крестообразной связки колена

Магомедшарипов считается одним из самых зрелищных бойцов. За карьеру в ММА 28-летний россиянин провел 18 поединков и одержал 17 побед при одном поражении. При этом в UFC он выиграл все пять проведенных поединков. В последнем из них в марте он одолел американца Джереми Стивенса.

Каттар старше своего оппонента на три года. Он имеет в послужном списке 20 побед и три поражения. В UFC он так же провел пять боев, в которых одержал четыре победы при одном поражении.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
МИД России прокомментировал отставку посла США Хантсмана
Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей