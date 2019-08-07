Определился соперник Магомедшарипова в UFC

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в следующем поединке встретится с американцем Кэлвином Каттаром.

Как сообщает ESPN,поединок состоится 18 октября на турнире в Бостоне. Об этом сообщил глава организации Дана Уайт.

Магомедшарипов считается одним из самых зрелищных бойцов. За карьеру в ММА 28-летний россиянин провел 18 поединков и одержал 17 побед при одном поражении. При этом в UFC он выиграл все пять проведенных поединков. В последнем из них в марте он одолел американца Джереми Стивенса.

Каттар старше своего оппонента на три года. Он имеет в послужном списке 20 побед и три поражения. В UFC он так же провел пять боев, в которых одержал четыре победы при одном поражении.