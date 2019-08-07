Радикалы тянут Сянган в пропасть

Как отметил административный секретарь Особого административного района Чжан Цзяньцзун, демонстрации уже переросли в крайне ожесточенные противозаконные действия, сопровождаемые перекрытием основных транспортных артерий города, атаками на полицейские участки, порчей имущества, поджогами, метанием взрывоопасных предметов. Эти насильственные противоправные действия серьезно повлияли на процветание и стабильность в регионе и тянут его в "опасную пропасть", указывает чиновник: "Жители Сянгана должны занять четкую позицию в противостоянии насилию, осудить злодеяния радикалов и остановить их действия, наносящие ущерб Сянгану. Мы должны прилагать совместные усилия к отстаиванию верховенства закона".

По словам Чжан Цзяньцзуна, большинство сянганцев соблюдают законы и вносят свой вклад в обеспечение процветания и стабильность региона. Он призвал местных жителей приложить дальнейшие усилия к содействию развитию мегаполиса.

По сообщению начальника Управления безопасности Ли Цзячао, 5 августа демонстранты заблокировали работу железнодорожного транспорта и основные транспортные артерии по всему городу, ряд автобусных маршрутов был приостановлен или изменил обычный порядок. Сказалось это и на воздушном сообщении, что создало серьезные препятствия для деловых и туристических поездок местных жителей и приезжих. Известны случаи, когда дело дошло до драк. Эти события создали крайние неудобства для широких масс населения, а возможно, могут привести к серьезным железнодорожным авариям, что создает огромную угрозу для жизни и здоровья пассажиров, говорит Ли Цзячао: "Насильственные инциденты, которые произошли 5 августа, нанесли серьезный ущерб социальному порядку, представили серьезную угрозу безопасности жизни и имущества жителей Сянгана. Развитие ситуации ставит регион в опасное положение".

Ли Цзячао поблагодарил сянганскую полицию пресечение противоправных действий в соответствии с законом для защиты общественной безопасности. О проблемах, созданных демонстрантами для аварийных служб, рассказал замглавы противопожарной службы города Чжэн Жуйань: перекрытие основных магистралей создало серьезное препятствие при оказании экстренной помощи. Некоторые протестующие используют различные виды оружия, вплоть до опасных веществ, напалмовых и зажигательных бомб, что может привести к возгораниям. Территория Сянгана густо населена, плотность застройки высокая, в случае возникновения пожара огонь очень легко может перекинуться на соседние здания - угроза для жизни и здоровья людей и сохранности имущества слишком высока: "Демонстранты разводят огонь и поджигают различные предметы, что приносит серьезную угрозу безопасности жизни и имущества жителей. Эти действия чрезвычайно безответственные и нуждающиеся в резком осуждении".