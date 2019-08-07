Московским подросткам предложат стажировку

В столице в этом году запустят пилотный проект по стажировке подростков, направленный на то, чтобы помочь с профессиональной ориентацией гражданам в возрасте от 14 до 18 лет. Постановление подписано Сергеем Собяниным и опубликовано на сайте мэра Москвы.

Согласно пояснительной записке, цель проекта помочь несовершеннолетним москвичам познакомится с разными профессиями и специальностями, получить первоначальные профессиональные навыки и умения коммуникативного общения. По окончании стажировки предполагается выплата стипендии в размере величины прожиточного минимума для трудоспособных москвичей. Приоритетное право для участия в стажировке предоставят подросткам из малообеспеченных, многодетных семей, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Стажировка будет состоять из двух частей: теория (два дня по четыре часа) и ознакомительные мероприятия (16 дней по четыре часа). Трудовую деятельность стажировка для несовершеннолетних не предполагает. Одно из основных правил - подросток, принимающий участие в стажировке, должен быть прописан и проживать в Москве. Стажировки в части ознакомительных мероприятий будут организованы в московских госучреждениях соцзащиты, культуры, спорта или организациях, подведомственных префектурам административных округов, за исключением Зеленограда. Список возможных профессий будет публиковаться на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения и на сайте ГБУ "Моя карьера". Для того, чтобы пройти стажировку, кандидат должен, заручившись разрешительным документом от своего родителя или опекунов, обратиться в ГБУ "Моя карьера" или в один из "Центров поддержки семи и детства" департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Каждому стажирующемуся будет выделен наставник, обязанностью которого будет отслеживание посещаемости стажера, выполнения поставленных перед ним задач. Если стажер не начнет вовремя занятия или не будет посещать их, в степени будет отказано. Из документа следует, что финансирование проекта будет обеспечиваться в рамках городской программы "Социальная поддержка жителей Москвы".

Контролировать выполнение постановления городского правительства поручено заместителю мэра Москвы Анастасии Раковой.