Новости

Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма 17:50
Валерий Газзаев мог стать первым советским футболистом-легионером 17:49
В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков 17:48
Пользователи Twitter придумали новый способ знакомств через SMS 17:46
В КБР прошли похороны утонувшей чемпионки по кикбоксингу 17:36
Развод караула Президентского полка переместится на ВДНХ 17:35
США запретили въезд иностранным туристам после посещения КНДР 17:30
На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля 17:27
Минобороны: Склад под Ачинском, где произошел пожар, уже не опасен 17:26
Кроссовер от премиум-марки Hyundai может дебютировать в этом году 17:25
На участке "синей" ветки остановили поезда из-за инцидента с пассажиром 17:21
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира 17:16
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 17:15
В Японии началось извержение вулкана Асама 17:04
Вышел новый тизер девятого сезона "Американской истории ужасов" 16:55
В Петербурге пенсионера задержали за распространение детского порно 16:43
Володин отправил саратовских чиновников лично достраивать стадион 16:43
На Кубани работники онкодиспансера украли лекарства для льготников 16:32
Сын Вилли Токарева рассказал, когда похоронят певца 16:30
Московским подросткам предложат стажировку 16:22
Вышел трейлер фэнтезийного стимпанк-нуара дель Торо "Карнивал Роу" 16:10
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром 16:09
В социальные объекты Сыктывкара подадут тепло 16:09
Geely Atlas получат голосового помощника Алису 16:04
На какое съемное жилье можно заработать в регионах 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 16:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московским подросткам предложат стажировку

Текст: Ирина Огилько

В столице в этом году запустят пилотный проект по стажировке подростков, направленный на то, чтобы помочь с профессиональной ориентацией гражданам в возрасте от 14 до 18 лет. Постановление подписано Сергеем Собяниным и опубликовано на сайте мэра Москвы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Москве День физкультурника и День строителя отметят в Лужниках

Согласно пояснительной записке, цель проекта помочь несовершеннолетним москвичам познакомится с разными профессиями и специальностями, получить первоначальные профессиональные навыки и умения коммуникативного общения. По окончании стажировки предполагается выплата стипендии в размере величины прожиточного минимума для трудоспособных москвичей. Приоритетное право для участия в стажировке предоставят подросткам из малообеспеченных, многодетных семей, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Стажировка будет состоять из двух частей: теория (два дня по четыре часа) и ознакомительные мероприятия (16 дней по четыре часа). Трудовую деятельность стажировка для несовершеннолетних не предполагает. Одно из основных правил - подросток, принимающий участие в стажировке, должен быть прописан и проживать в Москве. Стажировки в части ознакомительных мероприятий будут организованы в московских госучреждениях соцзащиты, культуры, спорта или организациях, подведомственных префектурам административных округов, за исключением Зеленограда. Список возможных профессий будет публиковаться на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения и на сайте ГБУ "Моя карьера". Для того, чтобы пройти стажировку, кандидат должен, заручившись разрешительным документом от своего родителя или опекунов, обратиться в ГБУ "Моя карьера" или в один из "Центров поддержки семи и детства" департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Каждому стажирующемуся будет выделен наставник, обязанностью которого будет отслеживание посещаемости стажера, выполнения поставленных перед ним задач. Если стажер не начнет вовремя занятия или не будет посещать их, в степени будет отказано. Из документа следует, что финансирование проекта будет обеспечиваться в рамках городской программы "Социальная поддержка жителей Москвы".

Контролировать выполнение постановления городского правительства поручено заместителю мэра Москвы Анастасии Раковой.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый
Стоимость золота достигла шестилетнего максимума
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом