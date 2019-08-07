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07.08.2019 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после гибели людей под автобусом в Долгопрудном

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области началась доследственная проверка после трагедии в Долгопрудном, где автобус насмерть сбил двоих человек.

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Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, проверку начал Химкинский следственный отдел. Как удалось выяснить, рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта. Погибли два человека.

По данным агентства "Москва", водитель автобуса и одна из пассажирок получили травмы. У обоих состояние стабильное.

Следователи изучают все обстоятельства происшествия. Изучается техническая и медицинская документация. СК выясняет, проходил ли водитель обследование перед рейсом. По одной из версий, ему стало плохо за рулем.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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