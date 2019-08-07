СК начал проверку после гибели людей под автобусом в Долгопрудном

В Московской области началась доследственная проверка после трагедии в Долгопрудном, где автобус насмерть сбил двоих человек.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, проверку начал Химкинский следственный отдел. Как удалось выяснить, рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта. Погибли два человека.

По данным агентства "Москва", водитель автобуса и одна из пассажирок получили травмы. У обоих состояние стабильное.

Следователи изучают все обстоятельства происшествия. Изучается техническая и медицинская документация. СК выясняет, проходил ли водитель обследование перед рейсом. По одной из версий, ему стало плохо за рулем.