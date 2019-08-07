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07.08.2019 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит информацию о химическом отравлении девочки нашатырем

Текст: Иван Петров

Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Москве назначило доследственную проверку по сообщениям о получении ребенком в Москве химического ожога.

"Как следует из информационного сообщения - девочку с серьезными химическими ожогами ротоглотки доставили в детскую городскую клиническую больницу. По данному факту организована доследственная проверка", - сообщила официальный представитель столичного ГСУ Юлия Иванова.

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По ее словам, следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что в детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова доставили маленькую девочку с серьезными химическими ожогами ротоглотки. Отмечалось, что инцидент произошел 6 августа, когда ребенок на прогулке упал и повредил губу. При этом в центре детской психоневрологии рану девочке обработали по ошибке нашатырным спиртом. После чего медики диагностировали у ребенка острое отравление нашатырным спиртом и химический ожог ротоглотки.

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