В центре Курска установят ядерную ракету

Военные подготовили боевую технику для установки на двух площадках парка "Патриот" в Курске. О славном прошлом российской армии и ее грозном настоящем будут напоминать два танка 60-х годов, реактивная система "Град", самоходные зенитные комплексы и гаубица с чудовищным жерлом. В технической зоне авиабазу Халино лежат разобранные на части боевые вертолеты - целиком их по городу не провести. В ракетной бригаде подготовили к покраске и установке на постамент комплекс "Точка-У", способный применять ядерное оружие.

Боевую ракету, понятно, никто бы на памятник не отдал - в особенности с термоядерной боеголовкой мощностью 100 килотонн. Делу военно-патриотического воспитания послужит массо-габаритный макет: такая же ракета, но без начинки. Рули, узлы подвески, сопло и ярко-красная боевая часть - на месте, но корпус "Точки" вместо двигателя, топлива и капсулы с плутонием заполнен материалом, похожим на бетон. Ракетчики используют эти болванки на тренировках по загрузке ракет на пусковые установки.

- Эта лет 30 у нас прослужила, - заметил начальник автобронетанковой службы бригады майор Алексей Яровенко. Металлическая лапа достала шестиметровую ракету из недр транспортно-заряжающей машины и бережно уложила на выдвинутые из ее бока подставки. Перед отправкой на пьедестал ракету приведут в боевой вид и покрасят.

Пусковую установку, в которой будет вечно стартовать бетонная "Точка", уже подготовили. С шестиколесного вездехода-амфибии брянского производства сняли двигатель и трансмиссию - памятнику они ни к чему, - заварили люки и подготовили упор для ракеты. Возят "Точку" горизонтально, стартует она вертикально. Для парка "Патриот" решили поднять ее на 45 градусов - и на зрителей не опрокинется, и вид лихой. Кстати, главным конструктором комплекса "Точка-У" был курянин Сергей Непобедимый. "Точка" в названии отражает точность ракеты.

В десяти километрах от ракетной бригады, на бетоне технической зоны военного аэродрома Халино лежат серые обтекаемые туши вертолетов Ми-8 и Ми-24. С машин сняты винты, шасси, внешние баки и подвеску, открутили хвосты. Двигатели, вооружение и внутреннее оборудование демонтировали еще раньше. Машины готовы к полету в вечность - осталось лишь доставить их к месту установки, а там бригада из семи авиатехников и автокран соберет вертолеты за несколько дней.

- Несмотря на отличия во внешности, это по сути близнецы. Ударный Ми-24 или "летающая БМП" создан на базе Ми-8, поскольку машина эта исключительно надежная, - рассказал старший лейтенант Илья Петров. Он служил в вертолетном полку, а теперь чинит истребители Сухого.

Выпущенные в конце 60-х годов танки Т-62 и 64 установят в поселке Маршала Жукова, где живут летчики, ракетчики и другие военные. Их пушки в нескольких местах разрезали автогеном, вместо пулеметов вставили макеты из труб, броню очистили от ржавчины и густо покрасили, особенно гусеницы. На башне Т-62 видна аккуратно зашлифованная заплатка - след от бронебойного снаряда.