В столичном регионе потеплеет до +21 градуса

Смещающийся балканский циклон уступает место теплым атлантическим потокам воздуха. Под воздействием нового теплого атмосферного фронта воздух прогреется сегодня в столичном регионе до +21 градуса. То есть, впервые достигнет нормы за последние две недели. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, днем температура воздуха будет колебаться от +19 до +21 градуса, в вечерние часы от +12 до +15 градусов. Временами могут идти дожди с грозами. Ветер ожидается юго-западного направления в порывах до 13-15 м/с.

Атмосферное давление немного подрастет и достигнет нормы. А вот магнитосфера, возможно, останется возмущенной, как и накануне.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, наиболее теплым днем недели будет четверг, когда воздух в дневные часы потеплеет выше климатической нормы и достигнет +24 градусов. В пятницу немного похолодает и ожидается сильный ветер до 23 м/с с дождем и грозой. А ближе к выходным воздух остынет днем до +19...+21 градуса, но ночью не холоднее +12.

Кстати

Наиболее жаркая погода седьмого августа была в 1920 году, когда воздух прогрелся до +36,8 градуса. А температурный минимум зафиксирован в 1907 году, когда было +3,5.