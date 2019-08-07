Больше 300 дач под Хабаровском оказались в зоне подтопления

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска продолжает расти. За сутки он поднялся на 18 сантиметров и достиг отметки 476 сантиметров. При этом неблагоприятным считается уровень воды от 450 сантиметров. Около 330 дачных участков на островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский находятся в зоне подтопления, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Вода прибывает и на реке Уссури. В селе Корсаково-2 подтоплены 18 приусадебных участков и около 70 огородов, на которых нет строений.

В поселке Шумный Вяземского района остаются подтопленными 24 приусадебных участка. Но из жилых домов вода ушла.

Улучшилась гидрологическая обстановка и в районе им. Лазо. Там заметно снизился уровень воды реке Кия. В селах Полетное и Петровичи приусадебные участки полностью освободились от воды.

По всей территории края продолжает действовать режим ЧС.