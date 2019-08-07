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07.08.2019 05:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главе забайкальского минздрава не удалось избежать тюрьмы

Текст: Юлия Гарднер

Забайкальский краевой суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе забайкальского минздрава Михаилу Лазуткину. Решение нижестоящей инстанции, осудившей бывшего чиновника на 12 лет в колонии строгого режима, оставлено в силе.

"Апелляционная инстанция, рассмотрев доводы сторон, согласилась с позицией стороны обвинения", - сообщает региональная прокуратура.

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Напомним, Лазуткина признали виновным в получении взяток в мае этого года.

Установлено, что в 2014-2015 годах он брал деньги от глав коммерческих фирм. Взамен обеспечивал их победу в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения.

В 2014 году министр получил от коммерсанта девять миллионов рублей, за что помог ему заключить восемь госконтрактов стоимостью более 60 миллионов на поставку медоборудования в больницы. Через год Лазуткин обогатился еще на 5,2 миллиона рублей. За эти деньги помог взяткодателю выиграть аукцион на поставку томографа в один из диспансеров края. Сумма контракта превысила 31 миллион рублей.

Решение суда вступило в силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
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