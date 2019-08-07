На Камчатке морпехи отбились от "диверсантов"

Инженерно-десантное подразделение морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провело тактическое учение.

Морпехи совершили марш на учебно-тренировочный комплекс "Радыгино". Во время похода они предотвратили атаку диверсионно-разведывательной группы "врага" на колонну.

На полигоне военные инженеры подготовили спецтехнику для практических действий пехоты в наступлении.

- Для этого они проделали проходы в минных полях в полосе наступления, подготовили пути движения и маневрирования, провели мероприятия по маскировке действий сил, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Учение проходило в максимально приближенным к боевым условиях с применением средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников. В нем участвовали более 100 военнослужащих и 25 единиц техники.