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07.08.2019 05:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке морпехи отбились от "диверсантов"

Текст: Юлия Гарднер

Инженерно-десантное подразделение морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провело тактическое учение.

Морпехи совершили марш на учебно-тренировочный комплекс "Радыгино". Во время похода они предотвратили атаку диверсионно-разведывательной группы "врага" на колонну.

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На полигоне военные инженеры подготовили спецтехнику для практических действий пехоты в наступлении.

- Для этого они проделали проходы в минных полях в полосе наступления, подготовили пути движения и маневрирования, провели мероприятия по маскировке действий сил, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Учение проходило в максимально приближенным к боевым условиях с применением средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников. В нем участвовали более 100 военнослужащих и 25 единиц техники.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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