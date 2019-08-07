В Приморье возбуждено уголовное дело после смерти студента-медика

Уголовное дело возбуждено в Следственном управлении СК по Приморскому краю по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели студента медицинского вуза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что 12 июня в одном из лечебных учреждений Владивостока, куда обратился молодой человек после падения с мотоцикла, медики не смогли в полном объеме диагностировать травму. И поэтому не госпитализировали пациента. Через два дня он умер.

Проводится комиссионная медицинская судебная экспертиза и другие действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.