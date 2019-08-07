В Перми построят 300-метровую скамейку

В Перми началось строительство 300-метровой скамьи. По заверениям строителей, это будет самая длинная скамья в России.

Многометровое сиденье протянется вдоль пешеходных дорожек популярного городского места отдыха - в парке имени Горького. Объект будет изготовлен из дерева разных пород, которые растут на территории Пермского края.

Его стоимость оценивается в 1,7 миллиона рублей, из которых 200 тысяч рублей выделяется из городского бюджета. Завершить работу панируется к концу осени, уточнили в пресс-службе парка.