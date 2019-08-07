В Саратовской области женщина и двое детей погибли в ДТП

В Саратовской области на трассе легковая автомашина Kia столкнулось с грузовиком. Женщина и двое детей погибли, еще один взрослый и ребенок получили тяжелые травмы.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД ГУ МВД по региону, ДТП произошло около 5 часов утра по московскому времени на 366 километре трассы Сызрань-Волгоград.

В областном министерстве здравоохранения сообщили, что решается вопрос с транспортировкой пострадавших в медучреждения Саратова.

По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем, уснула за рулем.