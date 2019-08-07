В Томске при столкновении трех автобусов пострадали два человека

В Томске столкнулись три попутных автобуса, в результате ДТП пострадали два человека.

По сообщению Управления МВД по Томской области, в среду в девять утра по местному времени в районе проспекта Кирова, 26 произошло столкновение трех попутных маршрутных автобусов.

"Два человека доставлены для осмотра в больницу", - отметили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.

На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, что участниками ДТП стали автобусы ПАЗ.