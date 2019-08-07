В Томске создали программу для прогнозов урожая дикоросов

Специалисты ТГУ разработали программный продукт, способный помочь в прогнозировании урожая дикоросов.

Как рассказали в пресс-службе вуза, сейчас инструмент апробируется на примере двух популярных дарах леса: бруснике и кедровом орехе.

Программа, предсказывающая урожай дикоросов, запущена на базе геопортала, который ранее ученые университета создали для областной администрации. Прогнозы строятся на основе данных о жизненно важных циклах растений, причем для каждого используется индивидуальный подход, с учетом факторов, которые влияют на урожайность разных видов.

- К примеру, у кедра закладка урожая происходит за 26 месяцев до его созревания. Первая фаза, которая учитывается, - это опыление. Если оно происходит при благоприятных погодных условиях, если тепло и умеренно влажно, используется максимальный коэффициент - единица. Чем хуже условия, тем меньше коэффициент, - поясняет один из разработчиков программы, заведующий лабораторией охраны природы НИИ ББ ТГУ Александр Березин.

Система, созданная в Томске, учитывает множество факторов: показатели почвы в конкретном месте, возраст деревьев, количество осадков, силу ветра на протяжении сезона и так далее. Конечный результат прогноза выдается в условных баллах или же в количестве килограммов на гектар.

Таким образом, программа аккумулирует самые различные климатические и природные данные о регионе, которые ранее существовали в разрозненном виде. Как поясняет Александр Березин, помимо оперативных сводок, речь идет и об использовании цифровых ландшафтных карт, баз геоданных по водным и лесным ресурсам, карт лесоустройства, данных дистанционного зондирования из космоса и с беспилотников.

В ближайшее время специалисты планируют добавить в базу прогнозирование урожайности других ягод, в первую очередь клюквы и черники.