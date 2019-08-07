На Ставрополье мать пропавшего ребенка подожгла полицейского

В Ставропольском крае следователи расследуют уголовное дело в отношении матери пропавшего ребенка, которая подожгла сотрудницу полиции. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 8 мая в Невинномысске, когда инспектор по делам несовершеннолетних пришла в дом к 31-летней женщине, у которой пропала семилетняя дочь. Мать ребенка не хотела давать пояснения полицейской, облила ее горючей жидкостью и подожгла.

- Тяжелых последствий удалось избежать благодаря оперуполномоченным полиции, которые сразу же потушили пламя. Инспектор не получила серьезных травм, - рассказали следователи.

Вскоре выяснилось, что девочка была в гостях у бабушки. В отношении матери возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемой назначили комплексную психолого-психологическую экспертизу.