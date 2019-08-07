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07.08.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии

Текст: Алена Ларина (Магас)

Национальный антитеррористический комитет распространил кадры оперативной видеосъемки спецоперации по нейтрализации вербовщика боевиков в Ингушетии.

Напомним, сегодня в половине пятого в сельском поселении Вознесенское был введен особый режим безопасности. По данным спецслужб, в одном из его частных домов скрывался террорист.

На видеозаписи видно, что укрытием бандита стал маленький домик на окраине села в окружении деревьев с густой листвой. С обеих сторон слышны автоматные очереди, силовики применяли гранаты для блокирования путей отступления бандита.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Арестованные в Татарстане боевики "ИГ" планировали захват заложников

Когда выстрелы затихают, силовики заходят в изрешеченный пулями дом под прикрытием штурмового щита. В углу одной из комнат лежит черный рюкзак. Известно, что возле убитого боевика были обнаружены самодельное взрывное устройство, автомат и патроны к нему, а также гранаты.

Как ранее писала "РГ", убитым оказался местный житель, который призывал молодежь вступать в ряды боевиков. Он планировал организовать подпольную ячейку в регионе и  совершить теракт. После собирался отправиться в Сирию и примкнуть к местным бандформированиям. Сейчас следователи ищут его возможных пособников.

Напомним, недавно на территории Татарстана также были задержаны двое приверженцев запрещенной в России террористической организации "ИГ", которые занимались вербовкой и планировали теракт на объекте инфраструктуры. Кроме того, они готовили захват заложников и отравление в ведомственных столовых МВД и ФСБ.

На территории СКФО последняя ликвидация бандитов произошла в конце июня. В Хасавюртовском районе Дагестана силовики вышли на автомобиль, в котором передвигались двое боевиков. При попытке задержания они открыли стрельбу по правоохранителям и были уничтожены ответным огнем. По данным Росгвардии, за первое полугодие 2019 года на Северном Кавказе силовики провели более 1,4 тысячи спецопераций и ликвидировали 20 боевиков. В ведомстве отметили, что наблюдается некоторое снижение напряженности в регионе. Так, за первые шесть месяцев прошлого года в округе ликвидировали 64 террориста.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия РГ-Видео
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