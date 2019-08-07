В Чечне проверят видео со стреляющим из автомата мальчиком

Прокуратура Чеченской Республики выяснит обстоятельства, при которых ребенок стрелял из автомата во время свадьбы. Видео этого случая ранее попало в Сеть.

На записи видно, как мальчик не старше десяти лет ногой перезаряжает оружие, поднимает его и несколько раз выстреливает над головой.

Стоит он у частного дома, возле него также находятся несколько взрослых, а рядом проезжает автомобильный кортеж.

- Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по поводу стрельбы малолетним ребенком. В ходе надзорных мероприятий будет выяснено место, где происходят указанные действия, дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - говорится в сообщении ведомства.