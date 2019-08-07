Новости

Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма 17:50
Валерий Газзаев мог стать первым советским футболистом-легионером 17:49
В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков 17:48
Пользователи Twitter придумали новый способ знакомств через SMS 17:46
В КБР прошли похороны утонувшей чемпионки по кикбоксингу 17:36
Развод караула Президентского полка переместится на ВДНХ 17:35
США запретили въезд иностранным туристам после посещения КНДР 17:30
На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля 17:27
Минобороны: Склад под Ачинском, где произошел пожар, уже не опасен 17:26
Кроссовер от премиум-марки Hyundai может дебютировать в этом году 17:25
На участке "синей" ветки остановили поезда из-за инцидента с пассажиром 17:21
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира 17:16
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 17:15
В Японии началось извержение вулкана Асама 17:04
Вышел новый тизер девятого сезона "Американской истории ужасов" 16:55
В Петербурге пенсионера задержали за распространение детского порно 16:43
Володин отправил саратовских чиновников лично достраивать стадион 16:43
На Кубани работники онкодиспансера украли лекарства для льготников 16:32
Сын Вилли Токарева рассказал, когда похоронят певца 16:30
Московским подросткам предложат стажировку 16:22
Вышел трейлер фэнтезийного стимпанк-нуара дель Торо "Карнивал Роу" 16:10
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром 16:09
В социальные объекты Сыктывкара подадут тепло 16:09
Geely Atlas получат голосового помощника Алису 16:04
На какое съемное жилье можно заработать в регионах 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

Текст: Ирина Поволоцкая

После ликвидации боевика в Ингушетии в рамках режима контртеррористической операции сотрудники республиканского управления СК РФ возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.

Фото: пресс-служба НАК
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии

Напомним, режим КТО был объявлен в Малгобекском районе республики после того, как у спецслужб появилась информация, что на этой территории скрывается террорист, вербующий молодежь в ряды незаконных вооруженных формирований в Сирии. Его удалось обнаружить в сельском поселении Вознесенское.

Как сообщили в пресс-службе управления, 7 августа примерно в 4.30 утра в домовладении, расположенном в сельском поселении Вознесенская Малгобекского муниципального района республики, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ. В результате ответного огня преступник получил ранения, от которых скончался на месте.

Личность боевика уже установлена. Рядом с ним на месте происшествия обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Режим КТО на Кавказе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый
Стоимость золота достигла шестилетнего максимума
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом