В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

После ликвидации боевика в Ингушетии в рамках режима контртеррористической операции сотрудники республиканского управления СК РФ возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.

Напомним, режим КТО был объявлен в Малгобекском районе республики после того, как у спецслужб появилась информация, что на этой территории скрывается террорист, вербующий молодежь в ряды незаконных вооруженных формирований в Сирии. Его удалось обнаружить в сельском поселении Вознесенское.

Как сообщили в пресс-службе управления, 7 августа примерно в 4.30 утра в домовладении, расположенном в сельском поселении Вознесенская Малгобекского муниципального района республики, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ. В результате ответного огня преступник получил ранения, от которых скончался на месте.

Личность боевика уже установлена. Рядом с ним на месте происшествия обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.