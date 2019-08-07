В Череповце задержанный за пьяную езду водитель попытался съесть права

В Череповце сотрудники полиции выясняют обстоятельства задержания 26-летнего водителя. Общаясь с инспекторами ГИБДД молодой человек предпринял попытку съесть свое водительское удостоверение.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, в поле зрения инспекторов мужчина попал во время патрулирования Зашекснинского района. Сотрудники ГИБДД увидели, как мужчина и его спутница пошатываясь идут по улице.

Далее парочка села в автомобиль Mazda, мужчина оказался за рулем. Машина направилась в сторону улицы Монт-Клер, инспектора сразу же выехали вслед за автомобилем. На ближайшем перекрестке водитель, выполняя требования сотрудников ГИБДД, остановился. Впоследствии инспектора указали в своих рапортах, что едва водитель опустил стекло, как они почувствовали резкий запах алкоголя из салона.

Водителю предложили перейти в патрульный автомобиль для беседы. Далее инспектор начал оформлять протокол, а череповчанин попытался в это время съесть свои водительские права. Попытка, как уточняю в пресс-службе регионального УМВД, оказалась неудачной тогда мужчина спрятал водительское удостоверение в свое нижнее белье.

Стоит отметить, что сам мужчина отказался от прохождения освидетельствования. Его автомобиль в итоге отправили на штрафстоянку, а на самого мужчину оформили административный протокол.