В социальные объекты Сыктывкара подадут тепло

В социальные объекты Сыктывкара с 7 августа начали подавать тепло. Соответствующее постановление подписала исполняющая обязанности мэра города Наталья Хозяинова.

Такое решение принято из-за слишком низких температур воздуха на улице и в самих помещениях. 7 августа, к слову, температура в Сыктывкаре не поднималась выше 10 градусов, шел дождь. В ближайшие пару дней будет немного потеплее, а потом снова - плюс 11.

Подадут тепло во все объекты социальной сферы Сыктывкара и близлежащего Эжвинского района.