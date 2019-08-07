Сразу несколько инвалидов из дома-интерната в Армавире признаны потерпевшими по уголовному делу, которое находится в производстве следственного отдела городского МВД. В прошлом году их письмо позвало в дорогу журналистов "РГ". С тех пор мы следим за их судьбами, а на днях приехали в Армавир с подарком для одной из наших героинь.

Квартира от Валентины Терешковой

Вера Шутова - инвалид с детства, росточком чуть больше метра, и одежду для нее надо шить на заказ. Однако в Армавирском доме-интернате для престарелых и инвалидов этого никто не делает, поэтому Шутовой зачастую одеть просто нечего. Она бы сшила и сама, но где взять машинку? Узнав об этой мечте, мы решили ей помочь. Когда фотокорреспондент Краснодарского филиала "РГ" достал из коробки новенькую японскую швейную машинку, маленькая женщина чуть не расплакалась. "Это настоящее чудо техники, - сказала она. - Теперь, наконец, сама смогу себя обшивать".

Вера - мастерица на все руки. Вязать и шить ее научила мама. "Но мамы не стало в 2005 году, - рассказывает женщина. - Мы вдвоем жили в Новокубанске, в квартире, которую я получила. Ее обманом забрали, а меня в приют отправили как бездомную. Сколько слез из-за этого пролила! Ведь эту квартиру я когда-то получила благодаря Валентине Терешковой.

Историю своего знакомства с первой женщиной-космонавтом Вера помнит до мельчайших подробностей.

- Валентина Владимировна возглавляла тогда Комитет советских женщин, - рассказывает она. - А я жила в общежитии, мечтала о собственном угле, стояла в очереди, но все никак не могла дождаться квартиры. И решила Терешковой пожаловаться. До этого только по телевизору ее видела и очень уважала. Подумала, если она за меня попросит, то никто не откажет. Так и вышло.

Рассказывает, что Валентина Владимировна взяла ее документы, почитала их, куда-то позвонила. На прощанье сказала: "Будет у вас, Вера Михайловна, своя квартира". Она вернулась домой, а через месяц вызвали на предприятие, где работала, и ключи от нового жилья вручили. Вера тут же маму к себе забрала.

- Мы с ней очень хорошо жили, - вспоминает Вера Михайловна. - Она была единственным родным человеком. Все мои беды начались, когда мамы не стало. Сначала квартиры лишилась, а теперь у меня и таких, как я, забирают крохи, которые от пенсии остаются. Спасибо "Российской газете" за то, что встала на нашу защиту.

Стариковские вычеты

"РГ" второй год пишет о поборах, которым в разных регионах страны подверглись жители домов-интернатов и престарелых. Речь идет о пресловутых 75 процентах, которые теперь взимаются со всех видов дохода проживающего, в том числе с ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), начисляемой инвалидам. В результате им приходится платить за проживание в социальном учреждении больше тех, кто никаких льгот не имеет. Люди, понятно, стали выяснять, с чем связаны дополнительные вычеты. Руководство интернатов сослалось на изменение законодательства. Оказалось, с января 2015 года для вновь поступивших в интернаты граждан изменился порядок платы за социальные услуги. Но это правило не касалось тех, кто жил там ранее и состоял в длящихся отношениях с учреждением. Чтобы оплачивать социальные услуги с учетом 75 процентов от ЕДВ, такие граждане должны были написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Без письменного согласия никого заставить нельзя, ведь ЕДВ - это, по сути, монетизированный соцпакет, то есть средства, предназначенные для реабилитации инвалидов. Ведь, по логике, человек, оставшийся без ног, не может платить больше того, кто инвалидности не имеет.

На практике же сплошь и рядом выходило именно так. По крайней мере, в подобной ситуации оказались обитатели 22 кубанских интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе Армавирского ("Процент равнодушия", "РГ" от 18.02.2018). Приехав тогда в интернат по письму в редакцию, убедились в том, что все написанное - правда. Одни подтвердили, что их чуть ли не силой заставили подписать новые договоры и согласиться с дополнительными вычетами из пенсии. А другие заявили, что никаких заявлений не писали и новых договоров не подписывали. Они оспорили дополнительные вычеты, но суды, куда обратились самостоятельно, без адвокатов, проиграли, попав после этого в немилость к руководству.

Сигнал беды

Как мы рассказывали, в числе тех, кто в Армавирском доме-интернате не согласился с дополнительными вычетами, был безногий Игорь Евдокимов. Он первым предстал перед судом в качестве ответчика. А вскоре бездомного инвалида "отправили в отпуск", из которого он не вернулся. Другой обитатель интерната, Виктор Ячейкин, посоветовал товарищам обратиться за помощью к общественникам. Когда по их инициативе началась проверка, Ячейкин исчез вслед за Евдокимовым. Оказалось, что он обманным путем был переведен в другой интернат.

- Это выяснилось только после обращения корреспондента "Российской газеты" в прокуратуру Армавира, - поясняет руководитель женской организации "Вера" Ирина Киракозова. - Причем его местонахождение от нас скрывали. И лишь после жалобы в краевое министерство соцзащиты удалось узнать, что Виктора Викторовича перевели в специальное отделение интерната, которое находится в Лабинском районе и предназначено для алкоголиков и дебоширов. Но Ячейкин никогда не состоял на учете в наркодиспансере.

- Никакого согласия я не давал, - пояснил сам Виктор Викторович. - Меня попросили расписаться на пустом листе под предлогом, что это нужно для получения бандажа. Когда Ирина Ивановна меня разыскала, написал, что попал сюда обманом, и меня вернули в Армавир. Но тут под тотальный контроль попал. Постоянно пишутся докладные, из которых выходит, что я чуть ли не кусаюсь.

В опалу попали и другие постояльцы учреждения, осмелившиеся поставить под сомнение правомочность дополнительных вычетов у старожилов-инвалидов. А журналистов директор интерната Инна Рудякова на этот раз даже не впустила на его территорию. Пришлось беседовать с людьми во дворе дома Ирины Киракозовой. Там же вручали и подарок Вере Шутовой.

Такое отношение руководительницы, наверное, можно объяснить тем, что после обращения "РГ" прокуратура инициировала выемку документов в интернате на предмет выявления подделки подписей под текстами новых договоров о социальном обслуживании. А недавно прокурор Армавира Павел Андреев обратился в суд с иском в интересах инвалида первой группы Светланы Киндсфатер.

Чего испугалась Фемида?

В Армавирском городском суде, где слушается знаковое для всех проживающих в социальных учреждениях Кубани гражданское дело, крутые лестницы без пандусов, а по узким коридорам на коляске не проедешь. Поэтому, как нам сообщил прокурор, договорились о проведении в здании интерната выездного заседания суда. Однако приезд корреспондентов газеты резко поменял планы: слушание перенесли в кабинет судьи, где нашлось место лишь для самой истицы (коляску буквально занесли на руках), ее представителя и прокурора. А журналисты вместе с группой инвалидов из дома престарелых оказались за порогом. Остается надеяться, что следующее заседание, назначенное на 13 августа, пройдет в других условиях.

Комментарий

Павел Андреев, прокурор города Армавира:

- Армавирский дом-интернат у нас находится под особым контролем. Лично я посетил данное учреждение в первый день своей работы в этой должности. Убедился, что для проживающих созданы хорошие условия. Работники прокуратуры города регулярно проводят здесь выездные приемы граждан, выслушиваем их жалобы. Серьезных претензий за 3,5 месяца моей работы не поступало.

Что касается поданных ранее заявлений инвалидов о фальсификации подписей в договорах о социальном обслуживании, то они стали основанием для возбуждения уголовного дела. Потерпевшими признаны конкретные граждане, проживающие в интернате. По изъятым в учреждении документам проведены почерковедческие экспертизы, одна из экспертиз в настоящее время еще не окончене. Дело находится в производстве следственного отдела МВД по городу Армавиру.

Что касается судьбы Евдокимова, то связанные с его исчезновением события, на мой взгляд, носят криминальный характер и требуют проверки в рамках расследования уголовного дела. В настоящее время в актах прокурорского реагирования мы ставим вопрос о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения данного гражданина.

Также участвуем в гражданском процессе по нашему иску в интересах инвалида первой группы Киндсфатер. Если суд поддержит нас, обратимся с подобными исками в интересах других инвалидов, проживающих в интернате. В связи с позицией Верховного Суда РФ у нас теперь появились для этого дополнительные аргументы.