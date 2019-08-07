В Волгограде задержали таксиста с килограммом героина

Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в перевозке крупной партии героина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в общей сложности в машине наркокурьера нашли около килограмма наркотиков.

Подозреваемый "попался" на одном из стационарных постов при подъезде к Волгограду. При досмотре остановленной иномарки, под пассажирским сиденьем полицейские нашли тайник, а в нем два пакета с неизвестным порошком. Их общий вес превысил килограмм.

23-летнего водителя иномарки тут же задержали. Специалисты экспертно-криминалистического центра главка провели экспертизу "находки", которая и показала, что это героин.

По версии оперативников, водитель, который кстати подрабатывал таксистом, являлся курьером для доставки наркотика из Москвы в российские регионы. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье УК - "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Максимально возможное наказание за это злодеяние - лишение свободы на срок до 20 лет.