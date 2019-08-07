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07.08.2019 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Кубани арестовали за попытку убить экс-жену и дочь

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Армавире местного жителя заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ.

На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына

- По версии следствия, в ночь на 3 августа этого года 39-летний местный житель, находясь возле домовладения, расположенного на улице Новороссийской, в котором проживала его бывшая супруга и дочь, бросил в окно одной из комнат неустановленное устройство, - заявили в пресс-службе СУ СК по краю.

В результате никто из пятерых человек, находившихся в доме (в том числе троих малолетних детей), не пострадал. Обвиняемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. По его словам, он совершил преступление из-за длительных неприязненных отношений с бывшей супругой. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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