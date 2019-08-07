Опасных предметов в аэропорту Кольцово не найдено

Правоохранительные органы закончили мероприятия в екатеринбургском аэропорту Кольцово, которое "заминировал" сегодня неизвестный.

"В результате никак подозрительных предметов не обнаружено. Проверка заняла около двух с половиной часов", - сообщила "РГ" пресс-секретарь уральского управления МВД на транспорте Елена Епимахова, подчеркнув, что сотрудники транспортной полиции устанавливают сейчас личность анонима.

Напомним, сегодня днем поступило телефонное сообщение о том, что в аэропорту находится опасный предмет. Экстренные службы проверили самолет и само здание воздушной гавани (эвакуация пассажиров и персонала не проводилась).

Из-за лжетеррориста пришлось задержать вылет нескольких рейсов.