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07.08.2019 18:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасных предметов в аэропорту Кольцово не найдено

Текст: Татьяна Воробьева

Правоохранительные органы закончили мероприятия в екатеринбургском аэропорту Кольцово, которое "заминировал" сегодня неизвестный.

В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы

"В результате никак подозрительных предметов не обнаружено. Проверка заняла около двух с половиной часов", - сообщила "РГ" пресс-секретарь уральского управления МВД на транспорте Елена Епимахова, подчеркнув, что сотрудники транспортной полиции устанавливают сейчас личность анонима.

Напомним, сегодня днем поступило телефонное сообщение о том, что в аэропорту находится опасный предмет. Экстренные службы проверили самолет и само здание воздушной гавани (эвакуация пассажиров и персонала не проводилась).

Из-за лжетеррориста пришлось задержать вылет нескольких рейсов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Атака телефонных террористов на Россию
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