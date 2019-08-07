В Магнитогорске неизвестные подорвали машину с водителем

Сегодня утром жителей одного из дворов Магнитогорска разбудил сильный хлопок. По предварительным данным, взорвался автомобиль, принадлежащий представителю одной из национальных диаспор. Владелец получил ранения, сообщили "РГ" в прокуратуре региона.

- Взрыв во дворе дома по улице Советской армии, 51 произошел сегодня около семи часов утра, - сообщили в прокуратуре. - Пострадал владелец "Жигулей" шестой модели. По предварительным данным, он подошел к автомашине и начал открывать двери, когда сработало некое взрывное устройство. В настоящее время гражданин находится в больнице с ранением ног. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.

Территория двора оцеплена силовиками. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.