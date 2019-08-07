В Магнитогорске завели дело по факту подрыва машины с водителем

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля, водитель которого госпитализирован с ранением ног. Действия злоумышленников квалифицированы по статье о покушении на убийство общеопасным способом, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- По предварительным данным, мужчина получил ранения, находясь около своего автомобиля, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб. В качестве основной рассматривается версия преступления, связанная с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке.

Как уже сообщала "РГ", взрыв во дворе дома по улице Советской армии, 51 в Магнитогорске произошел сегодня около семи часов утра. Пострадал владелец "Жигулей" шестой модели. По предварительным данным, он подошел к автомашине и стал открывать двери, когда сработало неизвестное взрывное устройство.