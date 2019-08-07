Сэдком "Атланта" продлили на четвертый сезон

Добрая весть для поклонников множественных талантов американского актера, комика, сценариста, продюсера, режиссера и музыканта Дональда Гловера: его сериал "Атланта", шоу местами довольно внезапное и причудливое, продлен на четвертый сезон. То есть еще до премьеры третьего, которая состоится не ранее 2020 года.

Об этом пишет THR. Уточняя: производство новых эпизодов начнется следующей весной - оба сезона будут сниматься параллельно. Пока же Гловер крайне занят - "очень напряженный рабочий график", сообщается. Так что о точных датах премьер речи нет.

"Что тут скажешь? Команда "Атланты" уже сделала два исключительных сезона, заслужив признание критиков. Определенно это одно из лучших шоу на телевидении", - заявил президент FX Entertainment Эрик Шриер. Добавив, что сериал - "одна из самых оригинальных и инновационных историй своего времени", и канал очень горд тем, что являемся партнером создателей шоу.

"Атланта" дебютировала на экранах в сентябре 2016-го. В центре - локальный рэпер Альфред Paper Boy Майлз и его соратники, худо-бедно начинающие восхождение к славе. И путь их тернист, насыщен множеством препятствий и событий разной степени накала, абсурда и безумств.