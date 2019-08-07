США не устает винить Китай в своих экономических проблемах

Навешивание такого ярлыка на Китай не соответствует количественным критериям для так называемых стран-манипуляторов на рынке валюты. Действия США - публичная провокация, которая укладывается в американскую политику односторонних действий и протекционизма. Вашингтон в очередной раз пренебрегает международными правилами.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, это еще один шаг, обостряющий американо-китайский торговый конфликт после объявленного 1 августа решения о повышении таможенных пошлин на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что основная цель Вашингтона - препятствовать экономическому росту Китая. В связи с этим КНР выражает крайнее недовольство и решительный протест, призвав Штаты вернуться на рациональный и честный путь ведения международной экономической деятельности.

Напомним: в мае этого года минфин США опубликовал отчет, в котором говорится, что Китай в основном соответствует утвержденным Соединенными Штатами стандартам и не манипулирует обменным курсом для получения несправедливых торговых преимуществ. Однако всего через два месяца ведомство отменило собственное заключение, противореча самому себе. Согласно консенсусу, достигнутому Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным валютным фондом (МВФ), последний является специализированным агентством по управлению международным обменным курсом. Соединенные Штаты не имеют права в одностороннем порядке оценивать обменные курсы других стран. На днях по итогам очередных консультаций по вопросам китайского юаня МВФ уточнил, что юань в целом соответствуют фундаментальным показателям.

А недавнее ослабление курса юаня, полагают эксперты, является отражением спроса и предложения в рыночных условиях, а также колебаний на мировых валютных рынках на фоне изменений мировой экономической ситуации и обострения торговых трений из-за неоднократного повышения американской стороной пошлин против китайского экспорта в США. Основываясь на рыночном спросе и предложении, Китай проводит соответствующее валютное регулирование, реализует режим управляемо-плавающего валютного курса. В рамках механизма курс китайского юаня определяется спросом и предложением на рынке, вопроса с "манипулированием валютой" вообще не существует.

Пекин никогда не занимался конкурентной девальвацией валюты и никогда не использовал валюту в качестве инструмента для повышения конкурентоспособности. Так, в период финансового кризиса в Азии в 1997 году и в международный финансовый кризис 2008 года Китай ответственно обещал сохранить национальную валюту стабильной, что внесло огромный вклад в возрождение глобальной экономики и стабильность международного финансового рынка. Начиная с 2018 года США непрестанно обостряют торговый конфликт, что вызывало серьезную волатильность на мировом финансовом рынке. Однако Китай всегда настаивал на том, чтобы воздерживаться от конкурентной девальвации валюты, страна и в дальнейшем не собирается использовать валюту в качестве инструмента для реагирования на торговый конфликт.

Следует также отметить, что Центральный банк Китая имеет необходимый опыт и инструменты для сохранения стабильного курса юаня на разумном и сбалансированном уровне. Так, с начала 2005 года по июнь нынешнего года номинальный обменный курс юаня вырос на 38 процентов, а реальный обменный курс юаня укрепился на 47 процентов. Юань - одна из тех валют, пользование которой значительно выросло во всем мире. По мнению экспертов, китайско-американский торговый дисбаланс связан с такими факторами, как недостаточные внутренние сбережения в Соединенных Штатах и ограничения США на экспорт высокотехнологичной продукции в КНР. Так что Соединенные Штаты должны, прежде всего, решать свои собственные структурные проблемы, а не обвинять другие страны в "манипулировании обменным курсом".