В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что ополчение непричастно к обстрелу, из-за которого в Донбассе погибли четверо украинских силовиков. Соответствующее заявление сделал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Согласно заявлению министерства обороны Украины, 6 августа было зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе, в результате чего погибло четверо военнослужащих.

"Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооруженных формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения", - сказал представитель ДНР, чьи слова приводит РИА Новости.

В ДНР считают, что украинские силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами. "Командование операции объединенных сил прикрывает свои небоевые потери обвинением ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений", - отметил представитель республики.