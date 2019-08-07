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07.08.2019 13:48
Рубрика: В мире

В Германии жителей предупредили о массовом отключении электричества

Текст: Александр Саможнев

О массовом отключении электричества в результате возможной хакерской атаки предупредил граждан Германии президент федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Кристоф Унгер.

По словам Унгера, в Германии "уже спустя 24 часа без электричества возникнут катастрофические обстоятельства". При этом риск отключения электроэнергии в результате кибератаки постоянно увеличивается. "К такому сценарию мы должны настроиться и подготовиться", - цитирует чиновника газета Die Welt.

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Руководитель ведомства предупредил, чтобы различные государственные учреждения, компании, больницы, а также сельскохозяйственные предприятия располагали на случай кризисной ситуации аварийными генераторами, способными работать длительное время. Кроме того, каждый гражданин должен готовиться к кризисам и катастрофам. При этом важно обеспечить запас продуктов питания и питьевой воды, а также свечей и спичек. Каждое домовладение должно также иметь радиоприемник с батарейным питанием, чтобы слушать новости даже без электричества.

Унгер признал, что еще нужно работать над совершенствованием систем предупреждения. Проблема в том, что в Германии инфраструктура рассчитана на функциональность и дальнейшее совершенствование, а не на защиту. Поэтому в результате хакерской атаки могут возникнуть тяжелые последствия. До этого проблемы возникали лишь от природных явлений. Тревожные выводы шефа ведомства по защите от катастроф подтвердили специалисты бюро технической экспертизы в бундестаге. Они пришли к выводу, что "при массовом отключении электричества будет трудно предотвратить в стране коллапс".

В мире Европа Германия
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