В Японии началось извержение вулкана Асама, расположенного в центральной части острова Хонсю. Как передает японское агентство NHK, по данным местной метеорологической службы извержение началось в 22:03 по местному времени (16:03 мск).

По информации местных СМИ, столб вулканического пепла уже поднялся на высоту более 1800 метров. Метеорологическое агентство также опубликовало предупреждение для граждан, в котором не исключило возможность усиления активности вулкана, в связи с чем призвало население быть максимально осторожными в радиусе 4 километров от кратера.

Агентство также предупреждает, что жителям этого района следует остерегаться не только потоков лавы и вулканического пепла, но и крупных камней, которые могут падать со стороны вулкана.