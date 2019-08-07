В Копенгагене произошел взрыв у здания налоговой инспекции

Полиция Копенгагена начала расследование причин и обстоятельств взрыва у здания налогового управления.

Инцидент произошел 6 августа в 22:16 по местному времени (23:16 мск). В результате взрыва серьезно повредился фасад здания, были выбиты несколько окон. В момент происшествия внутри управления находились два человека - никто из них не пострадал.

"Пока рано говорить, кто именно ответственен за взрыв. Но мы относимся к этому очень серьезно и уже провели широкое и всестороннее расследование вчера вечером", - цитирует издание DR слова инспектора полиции Йоргена Бергена Скова.

Утром в среду место взрыва посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бедсков.

Отмечается, что сотрудникам управления на время расследования обстоятельств происшествия разрешено продолжать работу из дома.