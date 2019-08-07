В Мексике украли памятные монеты на 2,5 миллиона долларов

Группа вооруженных мужчин совершила дерзкое ограбление магазина мексиканского Монетного двора в самом центре Мехико. Добычей грабителей стали 1500 золотых монет и несколько часов. Общая стоимость похищенного составляет более 2,5 миллиона долларов США.

Как сообщает издание El País, неизвестные подъехали на машине в магазин, расположенный на главной улице мексиканской столицы - проспекте Реформы. Злоумышленникам удалось обезоружить охрану на входе в магазин, после чего они зашли прямиком в хранилище. Менее чем за 4 минуты они забрали попавшиеся под руки драгоценности и скрылись еще до приезда полиции.

Секретарь по вопросам безопасности Мехико Хесус Орта заявил, что его шокировало, насколько легко нападавшими удалось осуществить свой дерзкий план. По словам чиновника, доля вины в этом возлагается и на охранников магазина, которые не следовали существующим протоколам безопасности и позволили нападавшим ворваться внутрь.

Пострадавших в результате нападения нет, грабителей сейчас разыскивает полиция.

Воры похитили памятные золотые монеты сентаво, стоимость каждой из которых составляет около 1700 долларов. Впервые эти монеты были отчеканены в 1921 году в честь столетия независимости Мексики. В составе такого сентаво 34 грамма чистого золота.