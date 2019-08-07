В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва

Сообщение с требованием освободить всех задержанных участников протеста поступило в Мосгоризбирком. В противном случае неизвестные угрожают устроить взрыв в 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

В связи с этим комиссия предупредила о правовых последствиях попыток давления на нее.

"В очередной раз заявляем всем "доброжелателям", что попытки любого давления, запугивания, и даже угроз в наш адрес в виде суда Линча, бесполезны и могут иметь для их авторов абсолютно конкретные правовые последствия", - говорится в официальном заявлении Мосгоризбиркома.

В здании уже провели кинологическую проверку, в ходе которой взрывных устройств обнаружено не было. В ведомстве сообщили, что продолжают работу в обычном режиме.