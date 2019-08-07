В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии

Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии. Оба случая произошли во вторник.

Первым от удара молнии пострадал самолет LX724, вылетевший из Цюриха в Амстердам. Как пояснили газете Blick в авиакомпании, в таких ситуациях пилот должен сам принять решение, продолжать полет или вернуться обратно. Пилот решил развернуть самолет.

Второй инцидент произошел с самолетом LX2084, летевшим в Лиссабон. После того, как в машину попала молния, экипаж также решил вернуться в аэропорт Цюриха, пишет РИА Новости.

В авиакомпании Swiss подчеркивают, что угрозы для пассажиров не было. Самолеты отправлены на техническое обслуживание, чтобы установить, есть ли повреждения.