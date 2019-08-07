Зеленский уволил главу администрации Богдана

Юмористическое прошлое не отпускает президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды. Нашумевшая история о якобы увольнении главы президентского офиса (ОПУ) Андрея Богдана получила продолжение. На официальном сайте президента размещен ответ Зеленского на петицию с требованием увольнения Богдана, где тот подтверждает - его ближайший соратник действительно уволен. Но есть нюанс: уволен с должности руководителя администрации президента (АПУ).

Напомним, что на сайте президента Украины имеется отдельный раздел для петиций. Там еще с мая этого года неоднократно размещались петиции об увольнении Богдана с должности, поскольку он подлежит люстрации, как человек, работавший в правительстве во времена Януковича. Одно из таких обращений набрало необходимые 25 тысяч голосов, и Зеленский по закону был обязан его рассмотреть, что он честно и сделал. "Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины", - говорится в ответе, подписанном Зеленским.

Шутка в том, что Андрей Богдан действительно был уволен 25 июня 2019 года с указанной должности, но только для того, чтобы быть назначенным в тот же день на новую должность - руководителя офиса президента Украины, созданного вместо администрации. Собственно и само переименование президентского секретариата было предпринято для того, чтобы вывести из-под действия закона о люстрации некоторых его сотрудников.