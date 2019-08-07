Жители Вены не поддержали проект по ароматизации вагонов метро

Жители австрийской столицы не поддержали эксперимент по ароматизации вагонов метро, который проводили в июле "Венские линии" (Wiener Linien) на двух ветках метро U1 и U6. В ходе голосования, проводившегося в интернете в режиме реального времени, 21 тысяча участников из 37 не поддержали эту идею, сообщает газета Kurier.

Смысл нововведения заключался в том, что через воздушную систему в вагоны поступали различные запахи. Так, для "бодрости" подавались ароматы зеленого чая, грейпфрута или лимона. Хорошее настроение и готовность браться за самые сложные дела должны были создавать запах сандалового дерева и мускуса. А расслабиться и снять излишнее напряжение помогали жасмин, дыня и роза.

По поводу эксперимента в социальных сетях развернулась широкая дискуссия. Некоторые граждане допустили, что запахи могут даже навредить людям с аллергическими реакциями. Блогеры вообще противились навязыванию запахов, к которым, как отмечалось, люди относятся совершенно индивидуально. "Нам важно, чтобы во время поездки граждане чувствовали себя комфортно. Мы приняли к сведению итоги электронного опроса", - заявила представитель городского совета по транспорту Улли Сима.

По мнению наблюдателей, идея по ароматизации вагонов метро заранее была спорной. Однако не все выглядит так однозначно. В актив чиновникам и транспортникам можно записать грамотный PR-ход. За небольшие деньги проблемами метро заинтересовались обыватели. Эта тема обсуждалась повсеместно. Тем более, что каждый день общественный транспорт Вены перевозит 2,6 миллиона пассажиров. Напомним, это уже не первый эксперимент подобного рода. В прошлом году "Венские линии" запретили в вагонах сильно пахнущую еду вроде кебаба, пиццы и прочих деликатесов с чесноком и луком. Тогда перевозчика в онлайн-режиме поддержали 56 тысяч горожан.