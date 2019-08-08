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08.08.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Американцы не признали эффективность подушек безопасности

Текст: Евгений Костин
Фото: www.iihs.org Фото: www.iihs.org
Фото: www.iihs.org

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) в США поделился результатами исследования, касающегося резонности такой опции, как коленные подушки безопасности. Выяснилось, что они не только малоэффективны, но и могут сами стать причиной серьёзных травм.

Специалисты IIHS изучили данные краш-тестов и протоколы реальных аварий. При анализе лабораторных испытаний с малым перекрытием выяснилось, что коленные подушки безопасности лишь в малой степени способствуют снижению риска получения травмы.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Тем не менее, исследователи отмечают, что голова в случае повышенной фиксации нижней части тела будет целее, но повышается вероятность покалечить голень и правую бедренную кость. В тестах с 40-процентным перекрытием коленные эйрбеги вовсе оказались бесполезными.

Анализ реальных ДТП показал, что коленные подушки безопасности снизили риск получения травмы с 7.9 до 7.4% - то есть всего лишь на полпроцента.

В своём отчёте о проведённой работе IIHS отметил, что в исследовании не рассматривались случаи, в которых водители и пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.

"Одна из причин, по которой автопроизводители устанавливают коленные подушки безопасности, - пройти необходимые испытания на безопасность, где манекены не пристёгнуты, - говорится в сообщении института. - Поэтому мы не исключаем, что рассматриваемый вид эйрбегов действительно поможет в случае ДТП пассажирам, которые игнорируют элементарные требования безопасности".

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