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Apple обвинили в прослушке разговоров пользователей

Текст:   Александр Ленин
08.08.2019,  
09:45
Фото: iStock Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Пользователи возмущены вторжением компании Apple в их личную жизнь. Американский производитель, как оказалось, мог прослушивать команды, которые они отдавали голосовому помощнику Siri на "яблочных" устройствах.

Apple перестала слушать, что говорят владельцы iPhone. Почему это важно

Многие владельцы девайсов компании Apple обратились с коллективным иском в суд и требуют возместить понесенный ущерб, передает агентство Bloomberg. Размер возможных компенсаций пока остается неизвестным.

Подрядчики Apple могли изучать команды пользователей Siri якобы для оценки качества работы помощника и улучшения сервиса по распознаванию голоса. После раскрытия указанных подробностей в прессе американская компания приостановила программу и обещала после очередного обновления ПО предоставить владельцам гаджетов право самим принимать решение относительно возможного участия в программе.

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