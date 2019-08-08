Apple обвинили в прослушке разговоров пользователей

Пользователи возмущены вторжением компании Apple в их личную жизнь. Американский производитель, как оказалось, мог прослушивать команды, которые они отдавали голосовому помощнику Siri на "яблочных" устройствах.

Многие владельцы девайсов компании Apple обратились с коллективным иском в суд и требуют возместить понесенный ущерб, передает агентство Bloomberg. Размер возможных компенсаций пока остается неизвестным.

Подрядчики Apple могли изучать команды пользователей Siri якобы для оценки качества работы помощника и улучшения сервиса по распознаванию голоса. После раскрытия указанных подробностей в прессе американская компания приостановила программу и обещала после очередного обновления ПО предоставить владельцам гаджетов право самим принимать решение относительно возможного участия в программе.