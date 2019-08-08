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08.08.2019 14:23
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Чжэнчжоу и Москву связал новый контейнерный поезд

Запущен новый железнодорожный маршрут, связывающий Чжэнчжоу с Россией, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Первый состав по нему отправился 27 июля из Москвы. Таким образом, число зарубежных направлений грузовых поездов из Чжэнчжоу достигло семи.
Контейнерные железнодорожные перевозки из КНР в Европу в этом году демонстрируют рост в 60 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Контейнерные железнодорожные перевозки из КНР в Европу в этом году демонстрируют рост в 60 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Контейнерные железнодорожные перевозки из КНР в Европу в этом году демонстрируют рост в 60 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В этом году количество грузовых железнодорожных составов, отправившихся из Чжэнчжоу в Европу, уже вплотную приблизилось к 600. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железнодорожный грузовой маршрут Чжэнчжоу-Европа через КПП Маньчжоули является эффективным дополнением для действующих маршрутов через контрольно-пропускные пункты Эрэн-Хото и Суйфэньхэ. Открытие маршрута, соединяющего Чжэнчжоу и Россию, создало удобный торговый мост для выхода предприятий центрального Китая на российский рынок.

Грузовые контейнерные поезда из Чжэнчжоу в Европу начали курсировать 18 июля 2013 года. По состоянию на 5 августа 2019 года в общей сложности по этим маршрутам прошли 2357 грузовых железнодорожных составов, которыми перевезены товары стоимостью почти 10,5 миллиарда долларов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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