Чжэнчжоу и Москву связал новый контейнерный поезд

Контейнерные железнодорожные перевозки из КНР в Европу в этом году демонстрируют рост в 60 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В этом году количество грузовых железнодорожных составов, отправившихся из Чжэнчжоу в Европу, уже вплотную приблизилось к 600. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железнодорожный грузовой маршрут Чжэнчжоу-Европа через КПП Маньчжоули является эффективным дополнением для действующих маршрутов через контрольно-пропускные пункты Эрэн-Хото и Суйфэньхэ. Открытие маршрута, соединяющего Чжэнчжоу и Россию, создало удобный торговый мост для выхода предприятий центрального Китая на российский рынок.

Грузовые контейнерные поезда из Чжэнчжоу в Европу начали курсировать 18 июля 2013 года. По состоянию на 5 августа 2019 года в общей сложности по этим маршрутам прошли 2357 грузовых железнодорожных составов, которыми перевезены товары стоимостью почти 10,5 миллиарда долларов.