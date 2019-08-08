Эксперты назвали причину увольнений молодежи с первой работы

Основной причиной увольнения молодых людей с первой работы признана низкая зарплата. Данные исследования экспертов РАНХиГС приводит РИА Новости.

Так, 28 процентов молодежи в Свердловской и Новосибирской областях уволились с первого места работы именно по этой причине, а в Ивановской области отправились на поиски новых вакансий 34,8 процента.

При этом 31,8 процента молодых людей не имели никакого образования кроме среднего.

Часто первое место работы молодежь выбирает исключительно, чтобы подзаработать и чему-то научиться. О построении серьезной карьеры речи не идёт. Только около 30 процентов молодежи устраиваются на первую работу по будущей специальности.