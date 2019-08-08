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08.08.2019,  
15:05
Текст:  Алексей Брусилов

Гигантскую дальнобойную систему залпового огня создали в КНДР

В Северной Корее создали новую крупнокалиберную реактивную систему залпового огня большой дальности. Первые ее испытания, по сообщениям агентства ЦТАК, прошли в конце минувшего месяца.

На стрельбах присутствовал Ким Чен Ын. Руководитель КНДР остался доволен этим дебютом мощной РСЗО, которая судя по фото и видеоматериалам, до сих пор является секретной разработкой.

По данным военных экспертов, два запущенных реактивных снаряда пролетели расстояние в 250 км, что для таких систем считается очень хорошим показателем.

2 августа испытания провели повторно, также были задействованы два боеприпаса.

Ким Чен Ын в этот раз осмотрел пусковую установку, благодаря чему появилась возможность рассмотреть некоторые детали боевой машины.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Она создана на удлиненном (по 10 опорных катков с каждого борта) гусеничном шасси, в конструкции которого использованы элементы серийно выпускаемых в КНДР основных боевых танков.

Расчет находится в расположенном впереди бронированном модуле управления. Моторно-трансмиссионное отделение - за ним. Всего установлено 6 направляющих для запуска ракет.

Военные эксперты предполагают, что эту РСЗО продемонстрируют на одном из ближайших военных парадов в Пхеньяне.

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