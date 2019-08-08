Гигантскую дальнобойную систему залпового огня создали в КНДР

NEW: First pictures of #NorthKorea’s Friday MLRS launch now emerging. We get a little more detail than last time. Appears to be a 1 x 3 or 2 x 3 tube configuration. pic.twitter.com/FNY61aJ89G— Ankit Panda (@nktpnd) August 2, 2019
На стрельбах присутствовал Ким Чен Ын. Руководитель КНДР остался доволен этим дебютом мощной РСЗО, которая судя по фото и видеоматериалам, до сих пор является секретной разработкой.
По данным военных экспертов, два запущенных реактивных снаряда пролетели расстояние в 250 км, что для таких систем считается очень хорошим показателем.
2 августа испытания провели повторно, также были задействованы два боеприпаса.
Ким Чен Ын в этот раз осмотрел пусковую установку, благодаря чему появилась возможность рассмотреть некоторые детали боевой машины.
Она создана на удлиненном (по 10 опорных катков с каждого борта) гусеничном шасси, в конструкции которого использованы элементы серийно выпускаемых в КНДР основных боевых танков.
Расчет находится в расположенном впереди бронированном модуле управления. Моторно-трансмиссионное отделение - за ним. Всего установлено 6 направляющих для запуска ракет.
Военные эксперты предполагают, что эту РСЗО продемонстрируют на одном из ближайших военных парадов в Пхеньяне.